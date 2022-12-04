Известная актриса, первая «Холостячка» Ксения Мишина отправилась на съемки нового сериала в Хорватию. Для сцен звезде надо выучить иностранный язык и говорить на нем во время работы. Причем сама Мишина уже подмечала – большинство моментов по-прежнему непонятны.

Взяла с собой Мишина и сына, о чем рассказывала ранее и даже успела похвастаться развлечениями по вечерам.

«Считаю, что именно сегодня начала свою важную миссию в хорватском проекте. Потому что первая сцена с текстом отснята!» - похвалилась Ксения уже после съемок и поделилась эмоциями по этому поводу.

Отметим, для артистки это уже не первый опыт работы с заграничными проектами.

Также звезда поделилась результатами своего курса медитаций.

"Было бы еще круче, если бы в роддоме выдавали не только инструкцию по применению твоего ребенка, но и тебя тоже.

Нашел поломку, открыл содержание, посмотрел на какой странице говорят, как справиться с этой проблемой и вуаля! Но ведь, к сожалению 😞Бывает послушаешь разных умных людей и все понятно, а вот на практике работа еще та :)", - признается Ксения Мишина.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.