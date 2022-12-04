Напередодні артистка представила свою нову пісню на вірш Лесі Українки "Щоб не плакать, я сміялась". Цього разу Ярослава Притула на своїй сторінці в Instagram трохи розповіла про прем'єру.

"Незважаючи на те, що ворог залишив нас без світла — прем’єра відбулася. В дитинстві я дуже любила українську літературу і взагалі любила читати. З початком повномасштабного вторгнення ворога на наші святі землі, любов до всього рідного відродилася з новою силою. Я заглибилися у твори української класики. Чуттєвий вірш Лесі Українки надихнув мене на написання пісні. У вірші показана сильна духом людина, яка в житті здатна долати труднощі, не дивлячись ні на що. Треба шукати в собі сили іти на вершину", — пише SLAVIA.



Шанувальники в коментарях підтримали співачку та оцінили її нове творіння: "Як завжди ніжно 🌸 та чуттєво. Впевнана, багатьох стосується🙏🏻💚", "Як гарно ❤️", "Супер, дуже ніжно і неймовірно", "Душевне та проникливе виконання! Вітаю з прем‘єрою!", "Чудовий голос та дуже чуттєво👏", "Ніжно і красиво❤️Так звучить тільки українська пісня💙💛".

Відзначимо, Дзідзьо був одружений з Ярославою Хомою (Притулою) з 2013 по 2021 рік, але зрештою пара вирішила розлучитися. Після цього екс-дружина Михайла активно зайнялася сольною кар'єрою.

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