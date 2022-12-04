Накануне артистка представила свою новую песню на стихотворение Леси Украинки "Щоб не плакать, я сміялась". В этот раз Ярослава Притула на своей странице в Instagram немного рассказала о премьере.

"Несмотря на то, что враг оставил нас без света - премьера состоялась. В детстве я очень любила украинскую литературу и вообще любила читать. С началом полномасштабного вторжения врага на наши святые земли, любовь ко всему родному возродилась с новой силой. Я углубились в произведения украинской классики. Чувственное стихотворение Леси Украинки вдохновило меня на написание песни. В стихотворении показан сильный духом человек, который в жизни способен преодолевать трудности, несмотря ни на что. Надо искать в себе силы идти на вершину", — пишет SLAVIA.



Поклонники в комментариях поддержали певицу и оценили ее новое творение: "Как всегда нежно 🌸 и чувственно. Уверена, многих касается 🙏🏻💚", "Как красиво ❤️", "Супер, очень нежно и невероятно", "Душевное и проницательное исполнение! с премьерой!", "Отличный голос и очень чувственно👏", "Нежно и красиво❤️Так звучит только украинская песня💙💛".

Отметим, Дзидзьо был женат на Ярославе Хоме (Притуле) с 2013 по 2021 год, но в конце концов пара решила расстаться. После этого экс-супруга Михаила активно занялась сольной карьерой.

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