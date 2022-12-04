Як пише Politeka.net, Дар'я Петрожицька - відома українська актриса та зірка серіалу "Папік". Знаменитість за кілька тижнів після повномасштабного вторгнення поїхала до Німеччини, де перебуває і зараз. Не забуває Дар'я і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася кадрами, де вирішила підняти настрій українцям.

"Всім добрий вечір. Коротше, я зараз перебуваю на майданчику і ми знімаємо у німецькій хаті, де... Просто вам хочу показати одну приколюху, можливо, це підніме вам настрій. Дивіться уважно", - сказала зірка.

Після цього Дарія зайшла до туалету, де стояв унітаз, який автоматично підняв кришку, після чого почав пшикати різними розчинами всередині поверхні, щоб підготувати себе до використання. Петрожицька відповіла, що він навіть розмовляє із відвідувачем кімнати.

Варто зазначити, що уславилися завдяки своїй любові до унітазів росіяни, які їх крали в українських будинках, коли окупували міста.

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