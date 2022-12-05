Популярна українська телеведуча та зірка телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька, яка залишилася в Україні та підтримує благодійні ініціативи, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у сторіс забавні кадри, на яких показала залаштунку своєї роботи.

Судячи з відео, знімала його колега Соломії, яка показала студію новин та саму телеведучу. Як видно, у ролику Вітвіцька з'явилася у робочому образі – на ній елегантна синя сукня, яка підкреслила фігуру, волосся акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж.

"Українки найкрасивіші, ти ж знаєш", - каже Соломія своїй колегі. А потім додає: "Давай я тебе теж покажу" та розгортає камеру. Наразі шанувальники змогли побачити не лише Вітвіцьку, а й її колегу Катерину Нестеренко, яка спочатку знімала цю сторіс.

"Ми з Катею Нестеренко розкриваємо таємниці телебачення", - підписала ще одну сторіс Соломія і показала кадри із залаштунків зйомок новин у студії ТСН.

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