Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка закликала шанувальників зробити добру справу.

"Перший зимовий місяць найважчої на нашій пам’яті зими! Так, це тривожно, але вже не страшно. Готуємось, гуртуємось, єднаємось! І хай би як там не було — ми мусимо вистояти і мусимо подарувати нашим дітям свято: їм і так цього року дуже нелегко", — пише Лілія Ребрик.

Ведуча зі своєю благодійною організацією оголосила таємний бумеранг добра від Миколая для наймолодших підопічних фонду.

Лілія Ребрик закликала долучитися до флешмобу й інших знаменитостей, серед яких Даша Астаф'єва, Ольга Сумська, Ганна Кошмал, Вікторія Булітко, Анатолій Анатоліч, Ольга Цибульська, Єгор Крутоголов, Євгенія Власова.

"Давайте знову згуртуємось і подаруємо діткам, яких війна позбавила дому, звичного життя, друзів та улюблених іграшок трохи радості. Ви зможете для когось стати Миколаєм цієї зими ❄️ ЯК? Ви пишете мені повідомлення, що хочете стати учасником. Я даю вам адресу НП і вік/стать дитинки (або декількох, як забажаєте — все залежить від ваших можливостей) і відправляєте від себе подарунок", — пояснює артистка.

Це має бути сюрприз на ваш розсуд: іграшка, книжка українською, набір солодощів, конструктор, лялька — будь що, що подарує діткам радість.

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