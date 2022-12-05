Популярная украинская телеведущая и звезда телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, которая осталась в Украине и поддерживает благотворительные инициативы, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сторис забавные кадры, на которых показала закулисье своей работы.
Судя по видео, снимала его коллега Соломии, которая показала студию новостей и саму телеведущую. Как видно, в ролике Витвицкая появилась в рабочем образе – на ней элегантное синее платье, которое подчеркнуло фигуру, волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.
"Украинки самые красивые, ты же знаешь", - говорит Соломия своей коллеге. А затем добавляет: "Давай я тебя тоже покажу" и разворачивает камеру. Теперь поклонники смогли увидеть не только Витвицкую, но и ее коллегу Екатерину Нестеренко, которая изначально снимала эту сторис.
"Мы с Катей Нестеренко раскрываем тайны телевидения", - подписала еще одну сторис Соломия и показала кадры из закулисья съемок новостей в студии ТСН.
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