Популярна українська телеведуча щодня показує нові образи, ділиться особистими зауваженнями та вражає оповіданнями. Також Лілії подобається звертати увагу на щасливі моменти із сім'єю.
«Мої генератори тепла, любові та щастя 💙 Обійміть своїх дітей. Просто зараз🥰
А ще, я хочу подякувати всім, хто підтримує ініціативу rebryk.foundation та долучається до «таємного бумерангу добра від Миколайчика». Люди, ви неймовірні. До мурах… Скільки у нас добрих людей! Скільки повідомлень ви написали мені. І це менше, ніж за добу! Ви неймовірні!» – висловилася Лілія під сімейним фото.
Також вона зауважила, що завдяки ініціативі можна зробити багато корисного, а також подбати про багатьох дітей, які зможуть відчути гарний день хоч не мить. Також вона нагадала, якщо питатимуть – цього разу для фото вона обрала теплий зимовий look від друзів.
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Також на своїй сторінці в Instagram зірка закликала шанувальників зробити добру справу.
«Перший зимовий місяць найважчої на нашій пам'яті зими! Так, це тривожно, але вже не страшно. дуже нелегко", - пише Лілія Ребрик.
Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.
Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.
Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.