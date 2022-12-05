Популярна українська телеведуча щодня показує нові образи, ділиться особистими зауваженнями та вражає оповіданнями. Також Лілії подобається звертати увагу на щасливі моменти із сім'єю.

«Мої генератори тепла, любові та щастя 💙 Обійміть своїх дітей. Просто зараз🥰

А ще, я хочу подякувати всім, хто підтримує ініціативу rebryk.foundation та долучається до «таємного бумерангу добра від Миколайчика». Люди, ви неймовірні. До мурах… Скільки у нас добрих людей! Скільки повідомлень ви написали мені. І це менше, ніж за добу! Ви неймовірні!» – висловилася Лілія під сімейним фото.

Також вона зауважила, що завдяки ініціативі можна зробити багато корисного, а також подбати про багатьох дітей, які зможуть відчути гарний день хоч не мить. Також вона нагадала, якщо питатимуть – цього разу для фото вона обрала теплий зимовий look від друзів.

Також на своїй сторінці в Instagram зірка закликала шанувальників зробити добру справу.

«Перший зимовий місяць найважчої на нашій пам'яті зими! Так, це тривожно, але вже не страшно. дуже нелегко", - пише Лілія Ребрик.

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.