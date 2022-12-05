Популярная украинская телеведущая каждый день показывает новые образы, делится личными замечаниями и впечатляет рассказами. Также Лилии нравится обращать внимание на счастливые моменты с семьей.

«Мои генераторы тепла, любви и счастья 💙 Обнимите своих детей. Просто сейчас🥰

А еще, я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает инициативу rebryk.foundation и приобщается к «тайному бумерангу добра от Миколайчика». Люди, вы невероятны. К муравьям… Сколько у нас добрых людей! Сколько сообщений вы написали мне. И это меньше чем за сутки! Вы невероятны!» - высказалась Лилия под семейным фото.

Также она подметила, благодаря инициативе можно сделать много полезного, а также позаботиться о многих детях, которые смогут прочувствовать хороший день хоть не мгновение. Также она напомнила, если будут спрашивать – в этот раз для фото она выбрала теплый зимний look от друзей.

Также на своей странице в Instagram звезда призвала поклонников сделать доброе дело.

"Первый зимний месяц самой тяжелой на нашей памяти зимы! Да, это тревожно, но уже не страшно. Готовимся, сплачиваемся, объединяемся! И как бы там ни было — мы должны выстоять и должны подарить нашим детям праздник: им и так в этом году очень нелегко", - пишет Лилия Ребрик.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.