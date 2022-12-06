У колекції Олександри Зарицької не одне етнічне вбрання і до культурної спадщини нації вона ставитиметься виключно трепетно ​​та шанобливо.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Олександра Зарицька із гурту "KAZKA" останнім часом шокувала всіх своїм перевтіленням. Справа в тому, що співачка схудла на цілих 35 кілограмів. Тепер вона вихваляється чарівними образами і не ховає фігуру. Кілька годин тому знаменитість показала Інстаграм-Сторіз новий образ в етнічному стилі.

Олександра Зарицька обрала чорну сукню-вишиванку з контрастними ніжними вишитими великими квітами та об'ємними рукавами три чверті, текстильним поясом із великою пряжкою. Вона доповнила своє етнічне вбрання тонкими кільцями та ланцюжками.

Крім того, співачка спробувала зробити оригінальну зачіску в етно-стилі, яка наголосила на її індивідуальності. Так солістка гурту "KAZKA" заплела біля обличчя кілька кісок, а решту пасм завила у хвилі. Вона в такому образі була наче лісова мавка чи німфа.

Варто зазначити, що гурт "KAZKA" був створений у 2017 році українським продюсером Юрієм Нікітіним. Колектив складається з трьох осіб – Олександри Зарицької, сопілкаря Дмитра Мазуряка та мультиінструменталіста Микити Будаша. Найвідомішою композицією з репертуару гурту є трек "Плакала".

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