Как сообщает Politeka.net, украинская певица Александра Зарицкая из группы "KAZKA" в последнее время шокировала всех своим перевоплощением. Дело в том, что певица похудела на целых 35 килограммов. Теперь она хвастается очаровательными образами и не прячет фигуру. Несколько часов назад знаменитость показала в Инстаграм-Сториз новый образ в этническом стиле.
Александра Зарицкая выбрала черное платье-вышиванку с контрастными нежными вышитыми крупными цветами и объемными рукавами три четверти, текстильным поясом с крупной пряжкой. Она дополнила свой этнический наряд тонкими кольцами и цепочками.
Кроме того, певица попробовала сделать оригинальную прическу в этно-стиле, которая подчеркнула ее индивидуальность. Так солистка группы "KAZKA" заплела возле лица несколько косичек, а остальные пряди завила в волны. Она в таком образе была словно лесная мавка или нимфа.
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Стоит отметить, что группа "KAZKA" была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Александры Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".
Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая нашла свое место силы в Украине.
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Как Politeka сообщала, солистка "KAZKA" Зарицкая показала красноречивое видео о том, почему рф это зло.