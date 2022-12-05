Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася чарівним фото та емоційно звернулася до українських волонтерів на честь свята.

Як виявилось, 5 грудня відзначається Міжнародний день волонтера. З цього приводу Ілона вирішила присвятити свою посаду людям, які в ці складні часи докладають максимум зусиль для допомоги ближнім, буквально рятуючи життя людей.

"Сьогодні відзначають Міжнародний день волонтера.

Хочу подякувати усім сферам діяльності, людям,виробництвам та бізнесу який допомагає нашій країни вистояти у ці складні часи. Низькій уклін волонтерам,які кожного дня ціною власного життя рятують мільйони українців по всьому світу. Дякую вам за можливість жити далі…", - емоційно написала Гвоздьова.

Користувачі відразу почали коментувати новий пост хореографа, завдяки у відповідь і її за допомогу та волонтерство.

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