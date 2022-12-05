Популярна українська співачка Джамала, яка з перших днів війни почала гастролювати за кордоном на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артистка поділилася кадрами з Америки, де побувала на світській вечірці та поспілкувалася зі знаменитими гостями.

Як виявилося, українська зірка стала гостею на церемонії нагородження видатних музикантів та акторів перед 45th Annual Kennedy Center Honors. Для світського рауту Джамала вибрала елегантну червону сукню з відкритими плечима і об'ємними рукавами. Її волосся акуратно укладене, а на обличчі елегантний макіяж. Судячи з фото та відео, артистка поспілкувалася на цій вечірці з політиками та знаменитостями світового масштабу, серед яких Джулія Робертс, Джордж та Амаль Клуні, Ненсі Пелосі, Ентоні Блінкен.

У підписі до публікації Джамала розповіла про цей захід: "Для мене ця подія стала ще одним заходом, на якому я можу говорити про Україну. Відчувала підтримку у кожній з розмов! Не можу розповісти всього, але це були дуже важливі для мене діалоги. Про Україну, про допомогу та реалії війни. Кожен та кожна пишаються нашою боротьбою. Одні з найвпливовіших людей Америки висловлювали свої слова підтримки для України. Від @juliaroberts , якою я захоплююсь, і до третьої людини в Штатах @speakerpelosi, @secblinken та багатьох інших надзвичайних людей. Це було важливо почути. Також важливо бачити дії, і я сподіваюся на те, що нам допомагатимуть і надалі. Будуть із нами до кінця, як сказав мені особисто @secblinken. Попереду ще декілька важливих подій. Про них я вам розповім згодом".

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