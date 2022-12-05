Популярна українська актриса Ольга Сумська, яка з початку війни залишалася у Києві і лише останніми місяцями почала гастролювати та брати участь у благодійних заходах та волонтерських ініціативах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео та поділилася рецептом сливового пирога.

Як виявилося, Ольга вирішила порадувати близьких смачним десертом, коли вдома було світло. За словами, актриси вийшло дуже смачно, та й відео це теж видно, тому що пиріг виглядає дуже апетитно. На відео Оля показала, як готувала пиріг, також за кадром чути її коментарі щодо приготування.

А у підписі до публікації Сумська написала: "Поки є світло! Не витримала, бо так захотілось приготувати щось з дитинства, аби розрадити рідних… Ви не уявляєте, яка це смакота! Тісто просто фантастичне! Побачила класний рецепт СЛИВОВОГО ПИРОГА у @vitalinochka_26! Дуже швидко і смачно! Рецепт: чистимо сливи від кісточок, маринуємо: чайну ложку без верху кориці і сік лимону! Далі змішуємо 150 гр вершкового масла, 130 гр цукру, два яйця, ванільний цукор, чайну ложечку розпушувача (збиваємо ножем блендера), додаємо 150 гр борошна, лопаткою замішуємо тісто, як на бісквіт, виливаємо у форму, змащену маслом (якщо тефлон, можна без пергаменту), викладаємо сливи на тісто, запікаємо 45 хв при темп.170*! Смачного! Дякуємо нашим електрикам за світло! Бережи нас, Боже!".

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