Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась очаровательным фото и эмоционально обратилась к украинским волонтерам в честь праздника.
Как оказалось, 5 декабря отмечается Международный день волонтера. По этому поводу Илона решила посвятить свой пост людям, которые в эти сложные времена прикладывают максимум усилий для помощи ближним, буквально спасая жизни людей.
"Сегодня отмечается Международный день волонтера. Хочу поблагодарить все сферы деятельности, людей, производств и бизнес, который помогает нашей стране выстоять в эти сложные времена. Низкий поклон волонтерам, которые каждый день ценой собственной жизни спасают миллионы украинцев по всему миру. Благодарю вас за возможность жить дальше…", - эмоционально написала Гвоздева.
Пользователи тут же принялись комментировать новый пост хореографа, благодаря в ответ и ее за помощь и волонтерство.
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