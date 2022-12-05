Популярна українська співачка Камалія, яка багато років одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала миле фото із доньками-близнючками.

Як видно, на фотографії Камалія та її дівчинки зафіксовані в людному місці, можливо, на якомусь заході, і схоже, вони давно не бачилися. Перед камерою артистка з'явилася в теплій чорній куртці, її волосся розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі немає макіяжу. А дівчатка, які помітно виросли, мило посміхаються на камеру.

У підписі до публікації Камалія написала: "Щастя є! Нарешті разом". Шанувальники відразу почали коментувати нову фотографію артистки, засинаючи її з доньками компліментами: "Слава Богу! Щастя і мирного неба!", "Які ви красиві", "Красуні. Мирного неба", "Красуні", "Красуні, з мамою. Щасливі, добрі, миру вам", "Красуні".

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