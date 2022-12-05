Так, за словами Остапа Ступки, він справді готовий розглянути різні варіанти.

«Панове, я готовий! Я готовий до пропозицій!», - звернувся Богдан Ступка до потенційних роботодавців.

Остап Ступка жартує, що, наприклад, він має досвід роботи за барною стійкою.

"Але це було давно, в Америці. Я проходив таку школу життя у славетному місті Нью-Йорк, працював у пабах. Розливав пиво. Хтось із моїх знайомих каже «Все, піду каву розливати за барною стійкою», а я кажу «Піду з тобою, ти каву розливатимеш, а я пиво». Я б на це пішов, це була б справді цікава штука", - каже Остап Ступка.

Актор продовжує грати у театрі. Визнається, що дуже заважають повітряні тривоги. Про них не тільки думаєш під час гри на сцені, побоюючись, що вони зірвуть виставу, а й доводиться справді переривати виступ.

«Була нагода, коли ми грали виставу і не дограли», - сказав Ступка.

Нагадаємо, Остап Ступка розповів, що його знаменитий отець Богдан Сильвестрович Ступка продовжує допомагати йому навіть після смерті.

Нагадаємо, екс-дружина Дмитра Ступки пригрозила оприлюднити скандальні фото колишнього.

Також повідомлялося, що Ступка безжально проїхався по дочці Сумській, яка живе в РФ.