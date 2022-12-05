На своїй сторінці в Instagram Єлизавета розповіла, як приготувати вівсяе та кавове печиво, яке можна смакуваи авіть під час посту.
Аби приготувати пісне вівсяне печиво за рецептом зірки "Мастер Шеф" знадобляться:
100 гр вівсяних пластівців (швидкого приготування)
100 гр борошна
40 гр рослинної олії
50 мл апельсинового фрешу
50 гр цукру
5 гр розпушувача
50 гр чорного шоколаду
цедра 1 апельсину
сіль
Пробиваємо вівсяні пластівці з борошном у кавомолці до стану грубого борошна. Додаємо цедру апельсина, сіль, розпушувач та цукор. Ростоплюємо шоколад, з'єднуємо з рослинною олією, додаємо теплий апельсиновий фреш. Змішуємо сухі інгредієнти із мокрими. Руки змащуємо олією, формуємо кульки розміром як великий волоський ropix. Викладаємо на пергамент, трохи плескаємо, випікаємо при температурі 170°С 15-18 хвилин.
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На пісне кавове печиво Єлизавета Глінська бере:
140 гр банана
100 гр кокосової олії
80 гр цукру
250 гр борошна
20 гр какао-порошок
2 гр мелена кава (за бажанням)
6 гр розпушувача
сіль
Пробийте банан із цукром до стану пюре. Додайте гаряче кокосове масло, знову пробийте до однорідної гладкої консистенції. Масу, що вийшла, перекладіть в миску, додайте сухі інгредієнти - борошно, кава, розпушувач і просіяний через сито какао-порошок. Замісити тісто. Сформуйте печиво розміром із великий волоський горіх. Викладіть його на пергамент. Мокрим ножем зробіть смужку по центру кожного печива. Випікайте в духовці, розігрітій до 180°С, 15-18 хвилин.
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