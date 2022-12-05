На своїй сторінці в Instagram Єлизавета розповіла, як приготувати вівсяе та кавове печиво, яке можна смакуваи авіть під час посту.

Аби приготувати пісне вівсяне печиво за рецептом зірки "Мастер Шеф" знадобляться:

100 гр вівсяних пластівців (швидкого приготування)

100 гр борошна

40 гр рослинної олії

50 мл апельсинового фрешу

50 гр цукру

5 гр розпушувача

50 гр чорного шоколаду

цедра 1 апельсину

сіль

Пробиваємо вівсяні пластівці з борошном у кавомолці до стану грубого борошна. Додаємо цедру апельсина, сіль, розпушувач та цукор. Ростоплюємо шоколад, з'єднуємо з рослинною олією, додаємо теплий апельсиновий фреш. Змішуємо сухі інгредієнти із мокрими. Руки змащуємо олією, формуємо кульки розміром як великий волоський ropix. Викладаємо на пергамент, трохи плескаємо, випікаємо при температурі 170°С 15-18 хвилин.

На пісне кавове печиво Єлизавета Глінська бере:

140 гр банана

100 гр кокосової олії

80 гр цукру

250 гр борошна

20 гр какао-порошок

2 гр мелена кава (за бажанням)

6 гр розпушувача

сіль

Пробийте банан із цукром до стану пюре. Додайте гаряче кокосове масло, знову пробийте до однорідної гладкої консистенції. Масу, що вийшла, перекладіть в миску, додайте сухі інгредієнти - борошно, кава, розпушувач і просіяний через сито какао-порошок. Замісити тісто. Сформуйте печиво розміром із великий волоський горіх. Викладіть його на пергамент. Мокрим ножем зробіть смужку по центру кожного печива. Випікайте в духовці, розігрітій до 180°С, 15-18 хвилин.

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