На своїй сторінці в Instagram Єлизавета розповіла, що вона, як і більшість українців, залишилася без світла та води.

"Нас продовжують тероризувати, вчора знов було дуже гучно і, чесно кажучи, кожного разу страшно. Але кожного разу тримаю цю думку в голові, перемога за нами, нас не зламати! Тримаймося разом, запасаємось водою, продуктами та теплими речами і не нехтуємо безпекою💛", — звернулася Глінська.

Для курячих стріпсів зі сметанним соусом нам знадобляться такі інгредієнти:

Для стріпсів:

2 курячих філе

сіль, червоний перець

рослинна олія

50 г борошна

2 яйця

70 г кукурудзяних чіпсів

для соусу:

200 г сметани жирністю 10%

1 зубчик часнику

зелень (кріп, петрушка)

сіль

Спершу треба порізати курку смужками товщиною близько 2 см. Посолити, поперчити, додати 1 ст л рослинної олії. Далі обваляти кожен шматочок у борошні, потім у яйце та подрібнені кукурудзяні чіпси. Обсмажити на олії. Аби приготувати сметанний соус, потрібно просто змішати зелень, часник, сметану та сіль.

"Кожен шматочок курочки вмочувати в сметанний соус) ідеальне поєднання! Друзі, ми непереможні, обіймаю кожного!!! Чекаю на елекрику і воду, мені ж потрібно вам відзняти ще так багато легких та простих у приготуванні рецептів! І як же ж ви важливі для мене. Дякую всім за підтримку, дякую, що ви зі мною🙏", — наголосила зірка "Мастер Шеф".

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