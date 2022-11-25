На своїй сторінці в Instagram Єлизавета розповіла, що вона, як і більшість українців, залишилася без світла та води.
"Нас продовжують тероризувати, вчора знов було дуже гучно і, чесно кажучи, кожного разу страшно. Але кожного разу тримаю цю думку в голові, перемога за нами, нас не зламати! Тримаймося разом, запасаємось водою, продуктами та теплими речами і не нехтуємо безпекою💛", — звернулася Глінська.
Для курячих стріпсів зі сметанним соусом нам знадобляться такі інгредієнти:
Для стріпсів:
2 курячих філе
сіль, червоний перець
рослинна олія
50 г борошна
2 яйця
70 г кукурудзяних чіпсів
для соусу:
200 г сметани жирністю 10%
1 зубчик часнику
зелень (кріп, петрушка)
сіль
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Спершу треба порізати курку смужками товщиною близько 2 см. Посолити, поперчити, додати 1 ст л рослинної олії. Далі обваляти кожен шматочок у борошні, потім у яйце та подрібнені кукурудзяні чіпси. Обсмажити на олії. Аби приготувати сметанний соус, потрібно просто змішати зелень, часник, сметану та сіль.
"Кожен шматочок курочки вмочувати в сметанний соус) ідеальне поєднання! Друзі, ми непереможні, обіймаю кожного!!! Чекаю на елекрику і воду, мені ж потрібно вам відзняти ще так багато легких та простих у приготуванні рецептів! І як же ж ви важливі для мене. Дякую всім за підтримку, дякую, що ви зі мною🙏", — наголосила зірка "Мастер Шеф".
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