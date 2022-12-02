На своїй сторінці в Instagram Єлизавета показала, як приготувати гречку з грибами, а також картоплю зі сметанним соусом.
Для гречки з грибами нам знадобляться:
300 г гречаної крупи (1.5 склянки)
500 мл води
Сіль (за смаком)
300 г грибів (гливи або печериці)
1 морквина
1 цибулина
40 г вершкового масла жирністю 62%
20 мл соняшникової олії
"Промиваємо гречку холодною водою. Заливаємо окропом, додаємо сіль і залишаємо на 5-6 годин. *Якщо немає електрики, ви можете її приготувати, заливши навіть холодною водою. Залишайте на 5-6 годин і все буде готово", — пояснює Ліза Глінська.
Далі нарізаємо гриби, цибулю та моркву. Підсмажуємо їх на суміші рослинної олії та вершкового масла. Спочатку гриби, потім додаємо моркву та цибулю. В кінці додаємо гречку, солимо та доводимо до смаку.
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Для картоплі зі сметанним соусом знадобляться такі інгредієнти:
500 г картоплі (5-6 штук)
Сіль (за смаком)
Вершкове масло жирністю 62%
200 г сметани жирністю 10%
Кріп, петрушка
Часник
Сіль (за смаком)
Спершу очищуємо та відварюємо картоплю в підсоленій воді. Зливаємо воду, додаємо вершкове масло. Робимо сметанний соус: додаємо до сметани дрібно нарізаний кріп, петрушку, часник та сіль. Перемішуємо — і все готово.
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