На своей странице в Instagram Елизавета рассказала, как приготовить овсяное и кофейное печенье, которое можно смаковать даже во время поста.
Чтобы приготовить постное овсяное печенье по рецепту звезды "Мастер Шеф" понадобятся:
100 гр овсяных хлопьев (быстрого приготовления)
100 гр муки
40 гр растительного масла
50 мл апельсинового фреша
50 гр сахара
5 гр разрыхлителя
50 гр черного шоколада
цедра 1 апельсина
соль
Пробиваем овсяные хлопья с мукой в кофемолке до состояния грубой муки. Добавляем цедру апельсина, соль, разрыхлитель и сахар. Растапливаем шоколад, соединяем с растительным маслом, добавляем теплый апельсиновый фреш. Смешиваем сухие ингредиенты с влажными. Руки смазываем маслом, формируем шарики размером как крупный грецкий орех. Выкладываем на пергамент и выпекаем при температуре 170°С 15-18 минут.
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На постное кофейное печенье Елизавета Глинская берет:
140 гр банана
100 гр кокосового масла
80 гр сахара
250 гр муки
20 гр какао-порошок
2 гр молотый кофе (по желанию)
6 гр разрыхлителя
соль
Пробейте банан с сахаром до состояния пюре. Добавьте горячее кокосовое масло, снова пробейте до гладкой однородной консистенции. Получившуюся массу переложите в миску, добавьте сухие ингредиенты - муку, кофе, разрыхлитель и просеянный через сито какао-порошок. Замесить тесто. Сформируйте печенье размером с большой грецкий орех. Выложите его на пергамент. Мокрым ножом сделайте полоску по центру каждого печенья. Выпекайте в духовке, разогретой до 180°С, 15-18 минут.
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