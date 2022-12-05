На своей странице в Instagram Елизавета рассказала, как приготовить овсяное и кофейное печенье, которое можно смаковать даже во время поста.

Чтобы приготовить постное овсяное печенье по рецепту звезды "Мастер Шеф" понадобятся:

100 гр овсяных хлопьев (быстрого приготовления)

100 гр муки

40 гр растительного масла

50 мл апельсинового фреша

50 гр сахара

5 гр разрыхлителя

50 гр черного шоколада

цедра 1 апельсина

соль

Пробиваем овсяные хлопья с мукой в ​​кофемолке до состояния грубой муки. Добавляем цедру апельсина, соль, разрыхлитель и сахар. Растапливаем шоколад, соединяем с растительным маслом, добавляем теплый апельсиновый фреш. Смешиваем сухие ингредиенты с влажными. Руки смазываем маслом, формируем шарики размером как крупный грецкий орех. Выкладываем на пергамент и выпекаем при температуре 170°С 15-18 минут.

На постное кофейное печенье Елизавета Глинская берет:

140 гр банана

100 гр кокосового масла

80 гр сахара

250 гр муки

20 гр какао-порошок

2 гр молотый кофе (по желанию)

6 гр разрыхлителя

соль

Пробейте банан с сахаром до состояния пюре. Добавьте горячее кокосовое масло, снова пробейте до гладкой однородной консистенции. Получившуюся массу переложите в миску, добавьте сухие ингредиенты - муку, кофе, разрыхлитель и просеянный через сито какао-порошок. Замесить тесто. Сформируйте печенье размером с большой грецкий орех. Выложите его на пергамент. Мокрым ножом сделайте полоску по центру каждого печенья. Выпекайте в духовке, разогретой до 180°С, 15-18 минут.

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