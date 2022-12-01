Переможниця та суддя кількох сезонів шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська поділилася швидким та смачним рецептом для всієї родини.

На своїй сторінці в Instagram Єлизавета показала, як приготувати ліниві вареники з картоплею (палюшки).

"Увесь цей час я знаходжусь в Україні, зараз вдома, в Києві. То ж я переживаю разом із вами всі жахи війни. В мене також є родина, яку потрібно годувати. А з відключенням електрики, маючи електроплиту, це доволі складно. То ж я хочу поділитись своїми лайфхаками, досвідом і простими, але смачними рецептами страв, які можна приготувати заздалегідь і куштувати навіть холодними. А також всі страви із доступних продуктів, що також не менш важливо у сьогоднішніх реаліях", — наголосила Глінська.

Для приготування лінивих вареників із картоплею нам знадобляться такі інгредієнти:

700 г картоплі

50 г яєць

150 г борошна

Сіль та чорний перець

А також для заправки:

2 цибулі

Вершкове масло жирністю 62%

Соняшникова олія

Сіль та чорний перець

Сметана жирністю 10%

Спершу очищуємо та нарізаємо картоплю, відварюємо її в підсоленій воді. Зливаємо воду, робимо картопляне пюре, залишаемо охолонути. Далі зірка "Мастер Шеф" нарізає та підсмажує цибулю на пательні, на суміші 2-х олій - рослинній та вершковій.

"Натираємо картопляне пюре на дрібній тертці, додаємо сіль, перець, яйце. Та додаємо борошно від 100 г спочатку, замішуємо тісто. Якщо потрібно, додаємо борошно. Нарізаємо, відварюємо у киплячій, підсоленій воді. Подаємо зі сметаною та підсмаженою цибулею", — пояснила Єлизавета Глінська.

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Глінська дала рецепт курячих стріпсів, які готуються за 10 хвилин.

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