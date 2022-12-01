На своїй сторінці в Instagram Єлизавета показала, як приготувати ліниві вареники з картоплею (палюшки).
"Увесь цей час я знаходжусь в Україні, зараз вдома, в Києві. То ж я переживаю разом із вами всі жахи війни. В мене також є родина, яку потрібно годувати. А з відключенням електрики, маючи електроплиту, це доволі складно. То ж я хочу поділитись своїми лайфхаками, досвідом і простими, але смачними рецептами страв, які можна приготувати заздалегідь і куштувати навіть холодними. А також всі страви із доступних продуктів, що також не менш важливо у сьогоднішніх реаліях", — наголосила Глінська.
Для приготування лінивих вареників із картоплею нам знадобляться такі інгредієнти:
700 г картоплі
50 г яєць
150 г борошна
Сіль та чорний перець
А також для заправки:
2 цибулі
Вершкове масло жирністю 62%
Соняшникова олія
Сіль та чорний перець
Сметана жирністю 10%
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Тіло пролежало більше місяця: подробиці розправи над дитячим письменником, яка приголомшила Україну
Медики виявилися безсилими: під Києвом 14-річний хлопчик загинув на очах у батька
Піднімається чорний стовп диму: нова сильна пожежа палає в рф, пригнали пожежний потяг
Переможниця "Холостяка" Богдан похвалилася, з ким тепер розважається на спекотному відпочинку: "Втомлені, але..."
Спершу очищуємо та нарізаємо картоплю, відварюємо її в підсоленій воді. Зливаємо воду, робимо картопляне пюре, залишаемо охолонути. Далі зірка "Мастер Шеф" нарізає та підсмажує цибулю на пательні, на суміші 2-х олій - рослинній та вершковій.
"Натираємо картопляне пюре на дрібній тертці, додаємо сіль, перець, яйце. Та додаємо борошно від 100 г спочатку, замішуємо тісто. Якщо потрібно, додаємо борошно. Нарізаємо, відварюємо у киплячій, підсоленій воді. Подаємо зі сметаною та підсмаженою цибулею", — пояснила Єлизавета Глінська.
Нагадаємо, "Мастер Шеф" Глінська дала рецепт курячих стріпсів, які готуються за 10 хвилин.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.