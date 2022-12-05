Дядько Світлани Тарабарової завжди був цілком адекватною людиною, проте після повномасштабного вторгнення все змінилося.

Українська співачка Світлана Тарабарова має родичів на росії. Вона зізналася, що на росії живе рідний брат її мами. Той як згадала артистка в інтерв'ю Григорію Решетнику для проекту "Як ти?" на YouTube завжди був цілком адекватною людиною, проте після повномасштабного вторгнення все змінилося.

Знаменитість уточнила, що, на жаль, її рідний дядько раптово зазнав впливу російської пропаганди.

"Нормальна людина була все своє життя. Але на початку війни він почав виписувати всім нам, як все круто, як ми зараз вам допоможемо. Реально цими пропагандистськими гаслами. У мене почуття, що хтось мозок у нього дістав і поставив туди телевізор" , – поділилася Світлана Тарабарова.

Після цього якийсь час Тарабарова, батьки якої з 24 лютого залишалися в окупованому Херсоні, разом із сестрами та мамою намагалася донести до дядька правду. Але ці спроби не мали успіху.

"Ми якось намагалися донести правду. Закінчилося це абсолютно нічим. Дядько залишився при своїй думці. Ми просто перестали спілкуватися. Це реально хвороба від перегляду пропаганди", - додала Світлана Тарабарова.

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Також Politeka писала, що Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок.