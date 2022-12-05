Дядя Светланы Тарабаровой всегда был вполне адекватным человеком, однако после полномасштабного вторжения все изменилось.

У украинской певицы Светланы Тарабаровой есть родственники в россии. Она призналась, что на россии живет родной брат ее мамы. Тот, как вспомнила артистка в интервью Григорию Решетнику для проекта "Як ти?" на YouTube, всегда был вполне адекватным человеком, однако после полномасштабного вторжения все изменилось.

Знаменитость уточнила, что, к сожалению, ее родной дядя внезапно подвергся влиянию российской пропаганды.

"Нормальный человек был всю свою жизнь. Но в начале войны он начал выписывать всем нам, как все круто, как мы сейчас вам поможем. Реально этими пропагандистскими лозунгами. У меня чувство, что кто-то мозги у него достал и поставил туда телевизор", – поделилась Светлана Тарабарова.

После этого какое-то время Тарабарова, родители которой с 24 февраля оставались в оккупированном Херсоне, вместе с сестрами и мамой пыталась донести до дяди правду. Но эти попытки не увенчались успехом.

"Мы как-то пытались донести правду. Закончилось это абсолютно нечем. Дядя остался при своем мнении. Мы просто перестали общаться. Это реально болезнь от просмотра пропаганды", - добавила Светлана Тарабарова.

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.