За словами співачки Світлани Тарабарової, вона і сама третя дитина у сім'ї, тому завжди знала, що в неї теж буде троє дітей.

Українська співачка Світлана Тарабарова втретє вагітна. Артистка розповіла, що про цю вагітність дізналася першими тижнями. Знаменитість зізналася в інтерв'ю Григорію Решетнику для проекту "Як ти?" на YouTube, як відреагували батьки та чоловік на поповнення в сім'ї.

Про первістка Івана Світлана дізналася на другому місяці вагітності, про дочку – приблизно на тому ж терміні. А ось про третю дитину стало відомо першими тижнями. Тарабарова мала сильний токсикоз.

За словами співачки, вона і сама третя дитина у сім'ї, тому завжди знала, що в неї теж буде троє дітей. Однак Світлана Тарабарова каже, що вони з чоловіком хотіли деякий час почекати, адже ще триває війна.

"Уже як Бог дав. Я була шокована. Всі були шоковані. Олексій почав відразу шукати, як продати авто і купити мінівен. Це перша його реакція. Він той мінівен все ж таки купив", - зазначила Світлана.

Проте підтримки від рідних, які були в окупації до Херсона, артистка не отримала.

"Підтримки було дуже мало. Я була в шоці. Думала, що батьки будуть радіти, але сказали, що я безвідповідальна. Мама до сліз довела мене по телефону, говорила: "Ти не думаєш головою, війна". Я їй: "Мамо, це вже сталося. Як ти можеш так казати? Я ж твоя третя дитина". Тоді мама вибачилася, бо всі на нервах не можуть допомогти", – поділилася Світлана Тарабарова.



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