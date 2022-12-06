По словам певицы Светланы Тарабаровой, она и сама третий ребенок в семье, поэтому всегда знала, что у него тоже будет трое детей.

Украинская певица Светлана Тарабарова в третий раз беременна. Артистка рассказала, что об этой беременности узнала на первых неделях. Знаменитость призналась в интервью Григорию Решетнику для проекта "Як ти?" на YouTube, как отреагировали родители и муж на пополнение в семье.

О первенце Иване Светлане узнала на втором месяце беременности, о дочери – примерно на том же сроке. А вот о третьем ребенке стало известно на первых неделях. У Тарабаровой был сильный токсикоз.

По словам певицы, она и сама третий ребенок в семье, поэтому всегда знала, что у него тоже будет трое детей. Однако, Светлана Тарабарова говорит, что они с мужем хотели некоторое время подождать, ведь еще идет война.

"Уж как Бог дал. Я была шокирована. Все были шокированы. Алексей начал сразу искать, как продать авто и купить минивэн. Это первая его реакция. Он тот минивэн все же купил", - отметила Светлана.

Однако поддержки от родных, которые были в оккупации в Херсона, артистка не получила.

"Поддержки было очень мало. Я была в шоке. Думала, что родители будут радоваться, но сказали, что я безответственна. Мама до слез довела меня по телефону, говорила: "Ты не думаешь головой, война". Я ей: "Мама, это уже произошло. Как ты можешь так говорить? Я же твой третий ребенок". Тогда мама извинилась, потому что все на нервах, не могут помочь", – поделилась Светлана Тарабарова.



Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.