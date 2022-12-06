Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який нещодавно, через чотири роки шлюбу, розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненком, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист схвилював фанатів незвичайним кадром, на якому показав себе в незвичайному образі.

Як видно, для чергової фотосесії Тарас перетворився на персонажа Жана Рено у легендарному французькому фільмі 1994 року "Леон кілер". Перед камерою актор з'явився у брутальному образі – з темною шапкою на голові, круглими чорними окулярами та жорсткою щетиною. Він виглядає максимально серйозним і навіть агресивним.

Цимбалюк не підписав свою фотографію, зате шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію актора, засипаю її компліментами: "Красавець", "Вогонь", "Найпрекрасніший", "Брутальний", "Красунчик", "Харизма", "Серіал "Мавки", "Леон кілер", "Леон кілер, тільки найкращий, наш!", "Український Тарас", "Зрозуміло, що від зовнішності залежить далеко не все. Хоча для актора вона має значення. Вас, Тарасе, доля нагородила відповідною, я б сказала, своєрідною у розумінні краси, зовнішністю. А ще – тією іскрою, талантом, що разом із працьовитістю над собою, допомагають Вам творити напрочуд живі та органічні сценічні образи", "Красиво", "Красень".

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