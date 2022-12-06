Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который недавно, спустя четыре года брака, развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист взбудоражил фанатов необычным кадром, на котором показал себя в необычном образе.

Как видно, для очередной фотосессии Тарас перевоплотился в персонажа Жана Рено в легендарном французском фильме 1994 года "Леон киллер". Перед камерой актер появился в брутальном образе – с темной шапкой на голове, круглыми черными очками и жесткой щетиной. Он выглядит максимально серьезным и даже брутальным.

Цымбалюк не подписал свою фотографию, зато поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию актера, засыпаю ее комплиментами: "Красавец", "Огонь", "Самый прекрасный", "Брутальный", "Красавчик", "Харизма", "Сериал "Мавки", "Леон киллер", "Леон киллер, только лучший, наш!", "Украинский Тарас", "Понятно, что от внешности зависит далеко не все. Хотя для актера она имеет значение. Вас, Тарас, судьба наградила соответствующей, я бы сказала, своеобразной в понимании красоты, внешностью. А еще – той искрой, талантом, что вместе с трудолюбием над собой, помогают Вам творить удивительно живые и органические сценические образы", "Красиво", "Красавец".

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