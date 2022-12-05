Під час бесіди ведучий Слава Дьомін нагадав, що Віра Брежнєва до 24 лютого активно будувала кар'єру на росії.

Відома українська співачка Тетяна Решетняк, яка більше відома за псевдонімом Tayanna, відверто вирішила розповісти, що думає про позицію Віри Брежнєвої та артистів, які не відмовилися від російськомовних пісень. Своїми думками вона поділилася під час інтерв'ю для програми "Слава+Таня".

Під час бесіди ведучий Слава Дьомін нагадав, що Віра Брежнєва до 24 лютого активно будувала кар'єру на росії.

Tayanna нібито не береться судити українських артистів, які до повномасштабного вторгнення працювали на росії, а зараз допомагають Батьківщині. Тобто таких, як Віра Брежнєва. Співачка також не засуджує своїх колег, які залишили у своєму репертуарі пісні російською мовою.

"Я залишаюся при собі, при своїй думці. Я вважаю, що шлях людини дуже особливий, і він його індивідуальний. Головне, щоб людина несла в серці добро і любов. Потім Боженька на небі все вирішить набагато краще, ніж ми люди зі своєю". сторони, з якихось своїх призм, пережитих ситуацій. Мені здається, на небі все видно", - зазначила Tayanna.

Варто зазначити, що саме Tayanna запропонувала Вірі Брежнєвій дует. Вона була першою, кому написала артистка, коли вигадала давати нове життя українським пісням, що вважають народними.

Нагадаємо, Брежнєва і TAYANNA після дуетного треку влаштували незвичайну фотосесію.

Як повідомляла Politeka, TAYANNA розбили серце, співачка розплакалася, говорячи про колишнього.

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