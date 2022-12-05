Во время беседы ведущий Слава Демин напомнил, что Вера Брежнева до 24 февраля активно строила карьеру на россии.

Известная украинская певица Татьяна Решетняк, которая больше известна по псевдониму Tayanna, откровенно решила рассказать, что думает о позиции Веры Брежневой и артистов, которые не отказались от русскоязычных песен. Своими мыслями она поделилась во время интервью для программы "Слава + Таня".

Во время беседы ведущий Слава Демин напомнил, что Вера Брежнева до 24 февраля активно строила карьеру на россии.

Tayanna якобы не берется судить украинских артистов, которые до полномасштабного вторжения работали на россии, а сейчас помогают Родине. То есть таких, как Вера Брежнева. Певица также не осуждает своих коллег, которые оставили в своем репертуаре песни на русском языке.

"Я остаюсь при себе, при своем мнении. Я считаю, что путь человека очень особенный, и он его индивидуальный. Главное, чтобы человек нес в сердце добро и любовь. Потом Боженька на небе все решит гораздо лучше, чем мы, люди со своей стороны, по каким-то своим призмам, пережитым ситуациям. Мне кажется, на небе все видно", - отметила Tayanna.

Стоит отметить, что именно Tayanna предложила Вере Брежневой дуэт. Она была первой, кому написала артистка, когда придумала давать новую жизнь украинским песням, что считают народными.

Напомним, Брежнева и TAYANNA после дуэтного трека устроили необычную фотосессию.

Как сообщала Politeka, TAYANNA разбили сердце, певица расплакалась, говоря о бывшем.

Также Politeka писала, что популярный певец, брат TAYANNA, предал Украину и похвастался, как теперь будет радовать россиян.