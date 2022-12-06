Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася чарівними кадрами нової снігової фотосесії.

Як видно, на нових фотографіях Ірина знята в цікавій локації – це або дах, або балкончик, усе засипане снігом, а на задньому фоні пишні засніжені ялинки. Перед камерою продюсер з'явилася в стильному та затишному образі – на ній широкі сірі джинси та синій в'язаний светр, а зверху вона накинула білу теплу куртку, при цьому на її ногах світлі кросівки. Волосся Іри розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж і веселий вигляд.

Горова не підписала свою нову фотосесію, залишили лише сніжинку-емодзі. Натомість шанувальники відразу почали коментувати і лайкати чарівні знімки Ірини, засипаючи її компліментами: "Вогонь", "Крута", "Люблю", "Вам так іде білий з синім. Дуже добре", "Красуня".

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