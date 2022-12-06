Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась очаровательными кадрами из новой снежной фотосессии.

Как видно, на новых фотографиях Ирина запечатлена в интересной локации – это или крыша, или балкончик, все засыпано снегом, а на заднем фоне пышные заснеженные елки. Перед камерой продюсер появилась в стильном и уютном образе – на ней широкие серые джинсы и вязаный синий свитер, а сверху она накинула белую теплую куртку, при этом на ее ногах светлые кроссовки. Волосы Иры распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж и веселый вид.

Горовая не подписала свою новую фотосессию, оставили лишь снежинку-эмодзи. Зато поклонники тут же принялись комментировать и лайкать очаровательные снимки Ирины, засыпая ее комплиментами: "Огонь", "Крутая", "Обожаю", "Вам так идет белый с синим. Очень хорошо", "Красотка".

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