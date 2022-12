Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина виклала кілька кадрів, на яких показала свої ідеальні форми.

На нових знімках Дашу знято у затишній кімнаті, мабуть, це номер готелю у Буковелі, де вони зараз із родиною відпочивають. Перед камерою вона з'явилася в сірих спортивних штанях, які трохи опустила, оголюючи чорні стрінги, і в чорному ліфчику. Це вбрання лише підкреслило ідеальну фігуру та рельєфний прес дівчини. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Квіткова написала: "so my name is…". А шанувальники одразу почали обговорювати нові фото блогерки: "Які тренування допомогли тобі досягти такого результату?", "Така ви неймовірна, дух перехоплює, справжня", "Розкажіть вже як ви так добре зробили груди", "Втішилася, що хоч у кого такий плоский живіт", "Дуже хочеться дізнатися більше про ваше харчування", "Дуже мотивуєте", "Даша, ви надихаєте", "Який рельєф", "Хотілося б дізнатися про раціон докладніше. Ви красуня", "Реальна мотивація", " Яка гарна постать”.

Нагадаємо, "Це було важливо": Джамала засвітилася на вечірці з Джулією Робертс та Джорджем Клуні, фото.

Як повідомляла Politeka, "Дуже швидко та смачно": Сумська поділилася рецептом незвичайного сливового пирога, відео.

Також Politeka писала, що "Нарешті разом": найбагатша співачка Камалія зворушила кадром із найближчими.