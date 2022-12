Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила несколько кадров, на которых показала свои идеальные формы.

На новых снимках Даша запечатлена в уютной комнате, видимо, это номер отеля в Буковеле, где они сейчас с семьей отдыхают. Перед камерой она появилась в серых спортивных штанах, которые слегка опустила, оголяя черные стринги, и в черном лифчике. Этот наряд только подчеркнул идеальную фигуру и рельефный пресс девушки. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Квиткова написала: "so my name is…". А поклонники тут же принялись обсуждать новые фото блогерши: "Какие тренировки помогли тебе добиться такого результата?", "Такая вы невероятная, дух перехватывает, настоящая", "Расскажите уж как вы так хорошо сделали грудь", "Порадовалась, что хоть у кого такой плоский живот", "Очень хочется узнать больше о вашем питании", "Очень мотивируете", "Даша, вы вдохновляете", "Какой рельеф", "Хотелось бы узнать о рационе подробнее. Вы красавица", "Реальная мотивация", "Какая красивая фигура".

