Популярний український телеведучий, шоумен, продюсер та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, який зараз працює у "Сніданку з 1+1", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка виклав фото зі своєю командою волонтерів та привітав їх зі святом.

На фотографії, яку виклав Юрій, можна побачити десяток чоловіків, які є волонтерами "Союзу підприємців кіно та телеіндустрії". Саме до цих людей приєднався телеведучий під час війни і разом із ними волонтерить увесь цей час.

У підписі до публікації Горбунов розповів про волонтерів і подякував їм: "З Днем Волонтера, колеги! Суперлюди, які можуть дістати все, в короткі терміни і в потрібній кількості! По кілька діб за кермом, не доїдаючи, не досипаючи! Навчились розбиратись у всьому - ліках, медикаментах, джипах, тепловізорах, дронах, у всьому! Я вдячний долі, що звела мене з фантастичними людьми "Спілка підприємців кіно і теле індустрії"! Невтомні, як і всі волонтери нашої країни! Всі разом - продовжуємо допомагати нашим Захисникам, і наближати Перемогу!".

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