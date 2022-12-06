Популярный украинский телеведущий, шоумен, продюсер и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который сейчас работает в "Сніданку з 1+1", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложил фото со своей командой волонтеров и поздравил их с праздником.

На фотографии, которую выложил Юрий, можно увидеть десяток мужчин, которые являются волонтерами "Союза предпринимателей кино и теле индустрии". Именно к этим людям примкнул телеведущий во время войны и вместе с ними волонтерит все это время.

В подписи к публикации Горбунов рассказал о волонтерах и поблагодарил их: "С Днем Волонтера, коллеги! Суперлюди, которые могут получить все, в короткие сроки и в нужном количестве! По несколько суток за рулем, не доедая, не досыпая! Научились разбираться во всем – лекарствах, медикаментах, джипах, тепловизорах, дронах, во всем! Я благодарен судьбе, что свела меня с фантастическими людьми "Союз предпринимателей кино и теле индустрии"! Неутомимы, как и все волонтеры нашей страны! Все вместе – продолжаем помогать нашим Защитникам, и приближать Победу!".

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