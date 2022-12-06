Марина Боржемська, яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова та народила йому двох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала милі фото та поділилася з українцями порадами, як надати правильне харчування навіть за умов відключень світла.

За словами Марини, якщо вдома немає не лише світла, а й газу, то найкраще рішення – придбати портативну газову плитку. А якщо ви живете у приватному будинку, то можна готувати і на відкритому вогні, головне, щоб їжа була теплою та корисною. Таким чином можна готувати супи, каші, приготувати чай, запарити вівсянку і відварити овочі та яйця на салат. Також експерт із харчування порадила завжди мати вдома корисні продукти, серед яких квасоля, соєве м'ясо чи тофу, рибні консерви, консервована сочевиця та інші бобові, сири, горіхи, оливки, маслини, цільнозернові хлібці чи хліб. Крім того, фітнес-тренер радить по можливості запасіться свіжими овочами та фруктами.

"Як приготувати без світла? Через відключення електроенергії ми не завжди можемо приготувати корисну повноцінну страву. На зміну правильному харчуванню приходять перекушування на швидку руку, пригадуються домашні запаси шкідливих ласощів. Однак не варто забувати, що їжа - наше пальне, яке має бути якісним у будь-яких умовах", - написала Марина і докладно описала свої поради.

Нагадаємо, "Це було важливо": Джамала засвітилася на вечірці з Джулією Робертс та Джорджем Клуні, фото.

Як повідомляла Politeka, "Дуже швидко та смачно": Сумська поділилася рецептом незвичайного сливового пирога, відео.

Також Politeka писала, що "Нарешті разом": найбагатша співачка Камалія зворушила кадром із найближчими.