Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова и родила ему двоих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила милые фото и поделилась с украинцами советами, как надалить правильное питаные даже в условиях отключений света.

По словам Марины, если дома нет не только света, но и газа, то лучшее решение – приобрести портативную газовую плитку. А если вы живете в частном доме, то можно готовить и на открытом огне, главное, чтобы еда была теплой и полезной. Таким образом можно готовить супы, каши, приготовить чай, запарить овсянку и отварить овочи и яйца на салат. Также эксперт по питанию посоветовала всегда иметь дома полезные продукты, среди которых фасоль, соевое мясо или тофу, рыбные консервы, консервированная чечевица и другие бобовые, сыры, орехи, оливки, маслины, цельнозерновые хлебцы или хлеб. Кроме того, фитнес-тренер советует по возможности запаситесь свежими овощами и фруктами.

"Как приготовить без света? Из-за отключения электроэнергии мы не всегда можем приготовить полезное полноценное блюдо. На смену правильному питанию приходят перекусы на скорую руку, припоминаются домашние запасы вредных лакомств. Однако не стоит забывать, что еда – наше горючее, которое должно быть качественным в любых условиях", - написала Марина и подробно описала свои советы.

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