На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що вдень 5 грудня росіяни завдали масованого ракетного обстрілу по українській інфраструктурі. Київське метро було переповнене людьми, що ховалися від обстрілів. Але напрочуд професійно спрацювали сили ППО, збивши майже 90 відсотків ракет, зокрема, 9 з 10 «київських».

Марічка Падалко додала, що влучання сталися на Одещині, Вінниччині та Київщині. Одна з російських ракет впала на територію Молдови. Найбільше на собі наслідки вчорашнього ракетного удару відчула Одеса і одесити.

Напередодні майже одночасно були атаковані два російські аеродроми, з яких здійснюються вильоти бойових літаків, що обстрілюють Україну. Це - «Енгельс» в саратовській області, куди прилетів «невідомий» безпілотник, і «Дягілєво» в рязанський області, де вибухнув бензовоз. Обидва летовища розташовані далеко в російському тилу.

Україна офіційно не визнавала свою відповідальність за таку зухвалу атаку, однак і в Офісі президента, і в прес-службі Повітряних сил України поширили «неоднозначні» повідомлення. Відомо про щонайменше ушкодження трьох літаків і трьох загиблих росіян.

Також Падалко відзначила гарну новину: Володимир Зеленський став Людиною року за версією видання Financial Time.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.