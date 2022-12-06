На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что днем 5 декабря россияне нанесли массированный ракетный обстрел по украинской инфраструктуре. Киевское метро было переполнено людьми, которые прятались от обстрелов. Но крайне профессионально сработали силы ПВО, сбив почти 90 процентов ракет, в том числе 9 из 10 «киевских».

Маричка Падалко добавила, что попадания произошли в Одесской, Винницкой и Киевской областях. Одна из российских ракет упала на территорию Молдовы. Больше всего на себе последствия вчерашнего ракетного удара испытала Одесса и одесситы.

Накануне почти одновременно были атакованы два российских аэродрома, с которых совершаются вылеты обстреливающих Украину боевых самолетов. Это – «Энгельс» в саратовской области, куда прилетел «неизвестный» беспилотник, и «Дягилево» в рязанской области, где взорвался бензовоз. Оба аэродрома расположены далеко в российском тылу.

Украина официально не признавала свою ответственность за такую дерзкую атаку, однако и в Офисе президента, и в пресс-службе Воздушных сил Украины распространили «неоднозначные» сообщения. Известно о как минимум повреждении трех самолетов и трех погибших россиянах.

Также Падалко отметила хорошую новость: Владимир Зеленский стал Человеком года по версии издания Financial Time.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.