Від початку повномасштабної війни Аліна та Роман припинили ділитися спільним контентом, а росіянин взагалі зник з публічного простору. Потім з'ясувалося, що Полянський повернувся в рф. 30 жовтня він разом з донькою засвітився в Москві на прем'єрі стрічки палкого путініста, режисера Валерія Фокіна.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 27-річна співачка анонсувала прем'єру своєї нової пісні під назвою "Самотня Зима", що відбудеться вже 9 грудня.

"Перший новий рік,

Там де НАС нема..

Така самотня без тебе зима…", — розкрила Аліна Гросу кілька рядків із нової пісні.

Шанувальники в коментарях підтримали артистку:

"Аліна, ви така гарна дівчина. Все у Вас буде добре🙌. Повернуться хлопці із війни і серед них буде Ваш😉😉😉Бо наші найкращі";

"Мені одному чується невеличкий мотив пісні «Снег» Ірини Білик?";

"Все буде, Аліночка 🙌 весь біль пройде і обов'язково вигляне сонечко 🙏";

"Аліночко, ви чудова дівчинка 😍 все буде добре🙌 якщо людина не твоя, вона зникає із буття, якщо це доленька твоя, повернеться в твоє життя ❤️";

"Аліно, будь ласка, не сумуйте🥺❤️Все буде добре! Ми- поруч🤍";

"Такий гарний приспів, чекаю пісню❤️";

"Аліна, це просто бомба, ви велика молодець 🔥ми вами пишаємося❤️🔥дуже гарна пісня".

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