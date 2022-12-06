Від початку повномасштабної війни Аліна та Роман припинили ділитися спільним контентом, а росіянин взагалі зник з публічного простору. Потім з'ясувалося, що Полянський повернувся в рф. 30 жовтня він разом з донькою засвітився в Москві на прем'єрі стрічки палкого путініста, режисера Валерія Фокіна.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram 27-річна співачка анонсувала прем'єру своєї нової пісні під назвою "Самотня Зима", що відбудеться вже 9 грудня.
"Перший новий рік,
Там де НАС нема..
Така самотня без тебе зима…", — розкрила Аліна Гросу кілька рядків із нової пісні.
Шанувальники в коментарях підтримали артистку:
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"Аліна, ви така гарна дівчина. Все у Вас буде добре🙌. Повернуться хлопці із війни і серед них буде Ваш😉😉😉Бо наші найкращі";
"Мені одному чується невеличкий мотив пісні «Снег» Ірини Білик?";
"Все буде, Аліночка 🙌 весь біль пройде і обов'язково вигляне сонечко 🙏";
"Аліночко, ви чудова дівчинка 😍 все буде добре🙌 якщо людина не твоя, вона зникає із буття, якщо це доленька твоя, повернеться в твоє життя ❤️";
"Аліно, будь ласка, не сумуйте🥺❤️Все буде добре! Ми- поруч🤍";
"Такий гарний приспів, чекаю пісню❤️";
"Аліна, це просто бомба, ви велика молодець 🔥ми вами пишаємося❤️🔥дуже гарна пісня".
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