Артистка Олена Кравець зізналася, що у закритому просторі з маленькими сином та донькою їй було важко впоратися з емоціями.

Актриса Студії "Квартал 95" Олена Кравець згадала, як із двійнятами застрягла в ліфті. В ефірі авторського проекту "Тихий вечір з Оленою Кравець" на каналі "Дом" знаменитість розповіла, що це сталося у Хелловін – 31 жовтня.

Тоді тільки почалися відключення електроенергії, і комедіантка не була готова до такої події.

Саме напередодні сусідка Кравець поставила в ліфті так званий "рятувальний бокс", у який поклала речі першої необхідності на випадок, якщо хтось у ньому застрягне.

"Ми їхали на Хелловін. Спускаємося з нашого поверху, у мене в руках костюми. І я кажу дітям: "Діти, а ви знаєте, для чого ця коробочка, яка тут стоїть?". А вони: "Так… Це для тих, хто застряг у ліфті…". І саме в цей момент вирубається світло, і ми залишаємось у суцільній темряві", - поділилася знаменитість Олена Кравець.

Артистка Олена Кравець зізналася, що у закритому просторі з маленькими сином та донькою їй було важко впоратися з емоціями, тому моментами вона кричала навіть голосніше за дітей.

"Ви ж уявляєте, я їду в замкнутому ліфті з дітьми і вимикається світло. Звичайно, ми почали дуже голосно кричати, а я деякий час кричала від страху навіть голосніше, ніж діти. Поки вони не сказали: "Мамо, зупиняйся, нас рятують", – поділилася акторка.

Нагадаємо, що 19-річна дочка Кравець із "Квартал 95" наважилася зробити тату, неочікувані кадри.

Як повідомляла Politeka, донька Кравець із "Квартал 95" здивувала виглядом з ланцюгами та пірсингом.

Також Politeka писала, що двійням Кравець із "Квартал 95" виповнилося по шість років.