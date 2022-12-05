Популярна телеведуча Маша Єфросиніна висловилася про скандал, у який потрапила з Поляковою раніше.

Учора популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що дала перше інтерв'ю після "мовного скандалу" Раміне Есхакзай. Тоді Раміна була однією з небагатьох, хто публічно підтримав телеведучу.

Нагадаємо нещодавно Єфросиніна записала з Полякової черговий випуск «Дорослі дівчатка», відмовившись говорити українською мовою, а потім заявила, що всі хейтери – або не розуміють, або це взагалі спланована акція та цькування, щоб підірвати співтовариство.

І хоча йшлося саме про небажання переходити рідною мовою відразу у двох публічних осіб, артистки від історії відхрещувалися. На цей раз Єфросиніна нагадала про це і знайшла нове виправдання:

«Це відбувалося як неконтрольована хвиля бажання знищити, бо відключався мозок у критиків. Якби я тоді була в Україні, я б, напевно, так не сказала. Я була в Європі… жила у новинах. Але я не відчувала сама, як змінився наратив щодо мови. Я облажалася. Я не розуміла, що в Україні давно критичне мислення щодо мовного питання відсутнє. І я розумію чому» - заявила Єфросиніна.

Після чого впевнено додала, що були ті, хто критикував на замовлення. Були ті, хто справді обурився та розчарувався.

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбити до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

Також Politeka писала, що Єфросиніна вболтала сина сфотографуватися та показала, на кого він схожий.