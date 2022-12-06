Популярний український кулінар, шоумен і блогер Євген Клопотенко, який був переможцем одного з сезонів шоу "Майстер Шеф", часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз ресторатор показав миле фото, на якому позує зі своїми батьками.

Як видно, на новій фотографії Євген та його мама з татом знято у цікавій локації, мабуть, вони зайшли до сина до ресторану. Перед камерою щасливий кулінар позує в забавному новорічному светрі та кумедних рукавичках. Як виявилось, ці рукавиці Жені зробила мама, яка на знімку мило посміхається до камери.

У підписі до публікації Клопотенко написав: "Коли мамі відключають світло - мама із задоволенням в‘яже. Жінка-натхнення. Тепер маю рукавиці з пшеницею і постійне нагадування, що все у нас буде добре. Бо можна зруйнувати будинок, але душі наші ніхто не зруйнує. Це є наша сила. Цьом вам від усієї нашої родини. А що ви робите, коли без світла?".

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію кухаря, засипаючи його компліментами: "Рукавички просто відпад. Мама випадково не в'яже такі на замовлення?", "Цілком з вами згодна Євген, нас не зламати. пряники", "Який ви молодець, прямо відчувається ваша внутрішня сила! Здоров'я вам та родині!", "Ви дуже "затишні".

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