С начала полномасштабной войны Алина и Роман перестали делиться общим контентом, а россиянин вообще исчез из публичного пространства. Затем выяснилось, что Полянский вернулся в рф. 30 октября он вместе с дочерью засветился в Москве на премьере фильма пылкого путиниста, режиссера Валерия Фокина.

В этот раз на своей странице в Instagram 27-летняя певица анонсировала премьеру своей новой песни под названием "Одинокая Зима", которая состоится уже 9 декабря.

"Первый новый год,

Там где НАС нет..

Такая одинокая без тебя зима…», — раскрыла Алина Гросу несколько строчек из новой песни.

Поклонники в комментариях поддержали артистку:

"Алина, вы такая красивая девушка. Все у Вас будет хорошо 🙌. Вернутся ребята с войны и среди них будет Ваш😉😉😉Ибо наши лучшие";

"Мне одному слышится небольшой мотив песни "Снег" Ирины Билык?";

"Все будет, Алиночка 🙌 вся боль пройдет и обязательно выглянет солнышко 🙏";

"Алиночка, вы замечательная девочка 😍 все будет хорошо🙌 если человек не твой, он исчезает из жизни, если это судьба твоя, вернется в твою жизнь ❤️";

"Алина, пожалуйста, не грустите🥺❤️Все будет хорошо! Мы- рядом🤍";

"Такой хороший припев, жду песню❤️";

"Алина, это просто бомба, вы великая молодец 🔥мы вами гордимся❤️🔥очень хорошая песня".

Напомним, Маша Ефросинина оправдалась после скандала с Поляковой и призналась, что облажалась.

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