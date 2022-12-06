Так, на своїй Інстаграм-сторінці Ольга Мартиновська розповіла, що у Празі їм вдалося зібрати 2 800 000, які будуть витрачені на авто, у Парижі ця сума склала 4 800 000 гривень, на які було куплено авто для Миколаєва, а в Нью-Йорку вони зібрали 4 500 000 гривень.
"Купуємо мед авто", - повідомила Мартиновська.
Тепер Ярославський та Мартиновська у Варшаві і у зв'язку з цим суддя «МастерШеф» показала, в яких умовах вони живуть і що їдять.
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За словами Мартиновської, у столиці Польщі їх прийняв супер-комфортний готель із «неймовірними сніданками».
Так, Мартиновська зробила кумедне відео, на якому Ярославський кладе на свою тарілку сосиски, бекон та інші не найкорисніші продукти.
"Ніколи не їж бекон? Це дуже погано для здоров'я, так?" – підколола Мартинівська Ярославського.
«Так, варені сосиски також не люблю. І не люблю кров'янку…», - жартома каже суддя «Майстер Шеф», продовжуючи наповнювати свою тарілку.
Мартиновська також уточнила, що раніше Ярославський вже попросив підсмажити йому три яйця.
Нагадаємо, учасники "МастерШеф" влаштували бійку прямо перед камерами.
Також учасникам кулінарного шоу вигадали актуальне завдання - приготувати без світла, води та газу.
Крім того, Politeka.net писала, що переможниця "МастерШеф" Глинська поділилася рецептом найсмачнішого рецепту.