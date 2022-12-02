Учасники шоу «МайстерШеф» нерідко з'ясовують між собою стосунки не лише як кухарі, а й як непримиренні суперники.

Так, знімальний майданчик, на якому вже понад десять років панує шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво ставав місцем гучних розбірок, гучних звинувачень, образ та погроз.

"Скажи спасибі, що в тебе морда ціла, друже", - кричить один учасник іншому, у відповідь на звинувачення: "Мені довелося як на війні, у казанок складати все... Гляньте на нього, стоїть, посміхається!".

Вже за хвилину гучна суперечка чоловіків у фартухах ледь не перетворюється на бійку.

"Ти все сказав?", - каже один одному і б'є його кулаком.

Учасника починають відтягувати і вмовляти вгамуватися: «Навіщо воно тобі треба? Ярик, годі!».

"Саша завали! Ти дупля не даєш", - брутально просить уже інший учасник свого колегу зі зйомок на «Майстер Шеф» у відповідь на його рекомендації, як готувати.

Цікаво, що цей скандал стався між учасниками однієї команди.

«Чуєш», ти бабусі своїй говоритимеш! Досвідос!... Артеме, ти що тупий!... Цеглиною цього дурня. Косячить щодня», - кип'ятився один із учасників третього сезону, намагаючись донести до учасника своєї команди, як краще вчинити.

Пізніше в інтерв'ю він казав, що якби в нього було щось гостре чи важке – він би кинув.

У 11 сезоні теж не обійшлося без гучних розбірок. Сварка сталася через помідори та вино.

«Півнячі бої», «Чим більше сезон, тим кухари худші», «Дімасік і Ярик тут однозначно найяскравіші, найкраща парочка», - коментують телеглядачі добірку гучних сварок хлопців за всі сезони «МастерШеф».

При цьому деякі зазначають, що бійки дівчат, які не були включені до цього відео, були «жорсткішими».

Нагадаємо, раніше "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився рецептом соковитої курочки.

Також повідомлялося, що Ектор Хіменес-Браво поділився розповіддю про свою професію.

Крім того, Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" зважився використати українські приправи, які недолюблював.