Судьи «МастерШеф» Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская продолжают помогать Украине, собирая деньги в том числе на медицинские авто.

Так, на своей Инстаграм-странице Ольга Мартыновская рассказала, что в Праге им удалось собрать 2 800 000, которые будут потрачены на авто, в Париже эта сумма составила 4 800 000 гривен, на которые были куплены авто для Николаева, а в Нью-Йорке они собрали 4 500 000 гривен.

«Покупаем мед авто», - сообщила Мартыновская.

Теперь Ярославский и Мартыновская в Варшаве и в связи с этим судья «МастерШеф» показала, в каких условиях они живут и что едят.

По словам Мартыновской, в столице Польши их принял супер-комфортный отельчик с «невероятными завтраками».

Так, Мартыновская сделала забавное видео, на котором Ярославский кладет на свою тарелку сосиски, бекон и другие не самые полезные продукты.

«Никогда не ешь бекон? Это очень плохо для здоровья, да?» - подколола Мартыновская Ярославского.

«Да, вареные сосиски тоже не люблю. И не люблю кровянку…», - шутя говорит судья «Мастер Шеф», продолжая наполнять свою тарелку.

Мартыновская также уточнила, что до этого Ярославский уже попросил поджарить ему три яйца.

Напомним, участники "МастерШеф" устроили драку прямо перед камерами.

Также участникам кулинарного шоу придумали актуальную задачу - приготовить без света, воды и газа.

Кроме того, Politeka.net писала, что победительница "МастерШеф" Глинская поделилась рецептом вкуснейшего рецепта.