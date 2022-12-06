На своїй сторінці в Instagram Єлизавета розповіла, як приготувати пісний медовий кекс із горіхами.

Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:

70 гр цукру

100 мл води (або апельсинового фрешу)

цедра апельсина

50 гр рослинної рафінованої олії

50 гр меду

150 гр борошна

кориця

50 гр мигдального борошна (можна замінити на фундучне борошно або борошно з волоського горіха)

6 гр розпушувача

50 гр волоського горіха (або будь-яких інших горіхів)

Змішуємо гарячу воду з цукром, медом, олією та цедрою апельсина. Далі додаємо борошно, змішане з мигдальним борошном, розпушувачем і корицею. Для зручності, як радить Ліза Глінська, можна пробити масу занурювальним блендером - так ви швидко досягнете однорідної консистенції.

"Промазуємо форму рослинною олією, присипаємо тонким шаром борошна. На дно виклалаємо шар горіхів. Поверх горіха акуратно викладаємо тісто - так, щоб горіхи не змішалися з тістом. Випікаємо при температурі 170°С 30-35 хвилин, до готовності. Готовність можна перевірити за допомогою дерев'яної шпажки. Дістаємо кекс із форми, поки він ще гарячий. Даємо повністю охолонути", — пояснює зірка "Мастер Шеф".

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