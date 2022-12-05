Новий випуск шоу «МастерШеф. Битва сезонів» з'явився в Мережі, телеглядачі бурхливо обговорюють, хто цього разу вилетів і чи було це справедливим.

Так, як пише Politeka.net, у цьому випуску «МастерШеф. Битва сезонів» головну кухню країни покинула Ірина Раковчен.

Вона найгірше впоралася із завданням, яке учасникам поставили судді.

Деякі з глядачів зізнаються, що для них відхід Ірини став святом.

«Боже, свято! Іра пішла. Дякую вам, що це лицемірство закінчилося. Тепер можна дивитися та насолоджуватися! Жаль, що вона зайшла так далеко лише тому, що її завжди рятували і не потрапляла в чорні. Як тільки двічі потрапила – все, вдруге до побачення», «Нарешті танець вмираючого лебедя Раковчен закінчився», «Нарешті бумеранг прилетів! Святковий вечір», «Іра Раковчен якось сказала, що багато хейтів було в її бік. Може вам, Ірина, треба подивитися на себе збоку? Я не хейтер, намагаюсь у людях бачити тільки хороше, але хейт у ваш бік – ваша заслуга», - пишуть глядачі у коментарях.

Інші ж висловлюють надію, що наступною «МастерШеф. Битва сезонів» залишить Катерина Велика.

Діляться коментатори і своєю думкою щодо конкурсів. Глядачі сподіваються, що з'явиться можливість зняти нові випуски «МастерШеф». Ідея для одного з конкурсів вже є:

«Дуже хотілося б, щоб зняли новий випуск зараз, і було б таке завдання: є деякі продукти, які можуть зберігатись без холодильника та приготувати треба без світла, газу та води. Цікаво, хто створив би шедевр».

Нагадаємо, раніше глядачів "МастерШеф. Битва сезонів" обурив буллінг на шоу та реакція суддів.

Також Politeka.net писала, що Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" наважився використати українські приправи, які недолюблював.

Крім того, повідомлялося, що фінал шоу "Пара на мільйон" обернувся розчаруванням.